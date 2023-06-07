Польські фермери заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Польські фермери заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Україною, попередили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Виїзд вантажівок до Польщі через пункт пропуску «Шегині» заблоковано. Перед пунктом пропуску «Медика» польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", - повідомили прикордонники.
Деталі
За даними ДПСУ, пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі.
Наразі просять обирати інші шляхи до Польщі, про відновлення пропускних операцій у "Шегинях" повідомлять.
Доповнення
За даними польського телеканалу RMF 24, група польських фермерів протестує на прикордонному переході в Медиці з польського боку. Мітингувальники, як повідомляється, мали намір перекрити державну дорогу за два кілометри до кордону з Україною.
Фермери почали збиратися на трасі о 8 ранку, акція триватиме до 16 години за місцевим часом.
Згідно із заявою, опублікованою організацією Podkarpacka Fraudulent Wieś, "причиною протесту є поновлення лібералізації торгівлі з Україною".