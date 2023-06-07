Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Польские фермеры заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини" на границе с Украиной, предупредили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Цитата
"Выезд грузовиков в Польшу через пункт пропуска «Шегини» заблокирован. Перед пунктом пропуска «Медика» польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу", - сообщили пограничники.
Детали
По данным ГПСУ, пропуск легковушек, автобусов, а также грузовиков на въезд в Украину осуществляется в обычном режиме.
Сейчас просят выбирать другие пути в Польшу, о возобновлении пропускных операций в "Шегинях" сообщат.
Дополнение
По данным польского телеканала RMF 24, группа польских фермеров протестует на пограничном переходе в Медыке с польской стороны. Митингующие, как сообщается, намеревались перекрыть государственную дорогу за два километра до границы с Украиной.
Фермеры начали собираться на трассе в 8 утра, акция продлится до 16 часов по местному времени.
Согласно заявлению, опубликованному организацией Podkarpacka Fraudulent Wieś, "причиной протеста является возобновление либерализации торговли с Украиной".