Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

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"Выезд грузовиков в Польшу через пункт пропуска «Шегини» заблокирован. Перед пунктом пропуска «Медика» польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу", - сообщили пограничники.

Детали

По данным ГПСУ, пропуск легковушек, автобусов, а также грузовиков на въезд в Украину осуществляется в обычном режиме.

Сейчас просят выбирать другие пути в Польшу, о возобновлении пропускных операций в "Шегинях" сообщат.

Дополнение

По данным польского телеканала RMF 24, группа польских фермеров протестует на пограничном переходе в Медыке с польской стороны. Митингующие, как сообщается, намеревались перекрыть государственную дорогу за два километра до границы с Украиной.

Фермеры начали собираться на трассе в 8 утра, акция продлится до 16 часов по местному времени.

Согласно заявлению, опубликованному организацией Podkarpacka Fraudulent Wieś, "причиной протеста является возобновление либерализации торговли с Украиной".