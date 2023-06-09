протесты на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск": фермеры заблокировали движение грузовиков

Цитата

“Из-за забастовки польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" оформление грузовиков, которые направляются в Польшу, временно осуществляться не будет. На въезд в Украину будут пропускать только транспорт с гуманитарным грузом”, - заявили в Госпогранслужбе.

Детали

В Госпогранслужбе отметили, что пропуск легковушек и автобусов в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. По данным ведомства, акция протеста, предварительно, продлится до 01:00 13 июня. Сейчас пограничники просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Дополнение

Согласно заявлению, опубликованному организацией "Podkarpacka Fraudulent Wieś", "причиной протеста является возобновление либерализации торговли с Украиной".

Напомним

7 июня польские фермеры уже блокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини" на границе с Украиной.



