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Литва і Польща страждають через посуху: дощі обійшли стороною

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Посуха - одна з головних проблем цього року в Європі. Нещодавні рясні зливи обійшли деякі регіони стороною. Фермери Литви б'ють на сполох - вони можуть втратити врожай. У Польщі запроваджено найвищий рівень пожежної небезпеки, пише УНН з посиланням на Еuronews.

Литва і Польща страждають через посуху: дощі обійшли стороною

Деталі

Попри нещодавні рясні дощі по всій Європі, у деяких регіонах, як і раніше, стоїть посуха. Фермери в Литві змушені поливати свої посіви вдень і вночі. Багато хто побоюється, що якщо посуха продовжиться, вони можуть втратити близько третини врожаю.

"Якщо спека продовжиться й далі, то врожаю може й не бути. Усе залежить від погоди, а нам потрібен дощ. Не знаю, можливо, я спробую станцювати, щоб викликати дощ", - розповів фермер Юліус Сатейка.

Лісники також занепокоєні. Цього року вже сталося 70 лісових пожеж, але, оскільки метеорологи прогнозують відсутність дощів найближчими днями, ризик виникнення нових осередків зростає. Тому людей просять бути пильними.

"Ми хочемо, щоб люди були відповідальні, поводячись із вогнем у лісі. Якщо ви розводите багаття, робіть це у спеціально відведених місцях. Після цього загасіть вогонь водою, щоб не було ризику іскор, які можуть знову його розпалити. Давайте захищати ліс", - закликав співробітник Литовського державного лісового господарства Гедрюс Тамошюнас.

Від відсутності опадів потерпає і Польща. У країні оголошено найвищий 3-й рівень ризику пожежної небезпеки в більшості сухих лісів країни. Якщо ситуація не зміниться найближчими днями, влада буде змушена ввести заборону на відвідування лісів по всій Польщі.

"Якщо впродовж 5 найближчих днів рівень вологості в лісі буде нижчим за 10%, то лісовий інспектор буде зобов'язаний ввести заборону на відвідування лісів", - зазначив представник Грифінської лісової інспекціям Марчін Дзюбак.

Експерти попереджають, що для Європи цей літній сезон буде, як і попередні, непростим. Уже зараз прогнозується, що нинішній рік буде спекотнішим за 2022-й і стане п'ятим або шостим найтеплішим роком в історії.

Доповнення

Суха зима, що послідувала за ще більш посушливим літом, змусила більшу частину Європи побоюватися нової тривалої посухи. Вражаючі супутникові знімки показують, наскільки скоротилися озера в Іспанії та Франції, що змусило місцеву владу діяти. Останні вісім років у Європі були найтеплішими з будь-коли зареєстрованих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Іспанії зафіксовано найспекотніший і найпосушливіший квітень за всю історію спостережень

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