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Литва и Польша страдают из-за засухи: дожди обошли стороной

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Засуха - одна из главных проблем этого года в Европе. Недавние обильные ливни обошли некоторые регионы стороной. Фермеры Литвы бьют тревогу - они могут потерять урожай. В Польше введен самый высокий уровень пожарной опасности, пишет УНН со ссылкой на Еuronews.

Литва и Польша страдают из-за засухи: дожди обошли стороной

Детали

Несмотря на недавние обильные дожди по всей Европе, в некоторых регионах по-прежнему стоит засуха. Фермеры в Литве вынуждены поливать свои посевы днем и ночью. Многие опасаются, что если засуха продолжится, они могут потерять около трети урожая.

"Если жара продолжится и дальше, то урожая может и не быть. Все зависит от погоды, а нам нужен дождь. Не знаю, возможно, я попробую станцевать, чтобы вызвать дождь", - рассказал фермер Юлиус Сатейка.

Лесники также обеспокоены. В этом году уже произошло 70 лесных пожаров, но, поскольку метеорологи прогнозируют отсутствие дождей в ближайшие дни, риск возникновения новых очагов растет. Поэтому людей просят быть бдительными.

"Мы хотим, чтобы люди были ответственны, обращаясь с огнем в лесу. Если вы разводите костер, делайте это в специально отведенных местах. После этого потушите огонь водой, чтобы не было риска искр, которые могут снова его разжечь. Давайте защищать лес", - призвал сотрудник Литовского государственного лесного хозяйства Гедрюс Тамошюнас.

От отсутствия осадков страдает и Польша. В стране объявлен наивысший 3-й уровень риска пожарной опасности в большинстве сухих лесов страны. Если ситуация не изменится в ближайшие дни, власти будут вынуждены ввести запрет на посещение лесов по всей Польше.

"Если в течение 5 ближайших дней уровень влажности в лесу будет ниже 10%, то лесной инспектор будет обязан ввести запрет на посещение лесов", - отметил представитель Грифинской лесной инспекции Марчин Дзюбак.

Эксперты предупреждают, что для Европы этот летний сезон будет, как и предыдущие, непростым. Уже сейчас прогнозируется, что нынешний год будет жарче 2022-го и станет пятым или шестым самым теплым годом в истории.

Дополнение

Сухая зима, последовавшая за еще более засушливым летом, заставила большую часть Европы опасаться новой продолжительной засухи. Впечатляющие спутниковые снимки показывают, насколько сократились озера в Испании и Франции, что заставило местные власти действовать. Последние восемь лет в Европе были самыми теплыми из когда-либо зарегистрированных.

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