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Супутникові знімки фіксують сильну посуху в Європі

Супутникові знімки фіксують сильну посуху в Європі

Київ • УНН

 • 4580502 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Суха зима, що послідувала за ще більш посушливим літом, змусила більшу частину Європи побоюватися нової тривалої посухи. Вражаючі супутникові знімки показують, наскільки скоротилися озера в Іспанії та Франції, що змусило місцеву владу діяти. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Водосховище Сау на північ від Барселони в регіоні Каталонія в Іспанії було створено в 1962 році, затопивши існуюче поселення. Протягом багатьох років шпиль церкви лише іноді було видно, коли рівень води досягав низького рівня. Але тепер після кількох посушливих років цілі райони міста знову стали доступними.

Насправді рівень води досяг такого низького рівня, що минулого місяця каталонська влада оголосила, що розпочне процес повного осушення водосховища. У цей момент водосховище було заповнено приблизно на 10%. У рамках цієї операції з осушення водосховища влада також працює над видаленням декількох тонн риби з води, щоб запобігти її загибелі у великих кількостях та забруднення води.

Водосховище Сау є лише одним із безлічі водойм, які втратили значну кількість води протягом послідовних посушливих сезонів. Озеро Монбель на півдні Франції заповнено менш як на 30%. Озеро почало відступати влітку 2022 року, а найсухіша зима в регіоні за останні десятиліття лише погіршила ситуацію.

Наприкінці лютого територія навколо озера була оголошена «посиленою тривогою» через обмеження води, що означає, що використання води для сільськогосподарських цілей має бути скорочено вдвічі. Людям також рекомендується максимально скоротити споживання води.

Андреас Ґюнтер є координатором проекту Global Gravity Based Groundwater Project - ініціативи з використанням супутників. Такі знімки допомагають скласти карту ємності підземних вод Європи, щоб зібрати картину того, скільки води є на континенті, як в озерах і річках, так і у водоносних горизонтах глибоко під поверхнею.

Гюнтер сказав, що нинішні проблеми сягають 2018 року, коли низка посушливих років призвела до перевантаження водопостачання Європи. Кілька дощових років давали надію, що посухи вдасться уникнути, але дощі все ж таки не виправдали очікувань.

За словами Гюнтера, ситуація зараз найжахливіша за 20 років з моменту початку картографування. "Влітку 2022 року багато районів досягли найнижчого рівня запасів води", - зазначив він.

Додамо

Останні вісім років у Європі були найтеплішими з будь-коли зареєстрованих. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іспанська Каталонія вводить нові обмеження на воду на тлі серйозної посухи

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