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Спутниковые снимки фиксируют сильную засуху в Европе

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сухая зима, последовавшая за еще более засушливым летом, заставила большую часть Европы опасаться новой продолжительной засухи. Впечатляющие спутниковые снимки показывают, насколько сократились озера в Испании и Франции, что заставило местные власти действовать. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Водохранилище Сау севернее Барселоны в регионе Каталония в Испании было создано в 1962 году, затопив существующее поселение. В течение многих лет шпиль церкви лишь иногда был виден, когда уровень воды достигал низкого уровня. Но теперь после нескольких засушливых лет целые районы города снова стали доступны.

На самом деле уровень воды достиг такого низкого уровня, что в прошлом месяце каталонские власти объявили, что начнут процесс полного осушения водохранилища. В этот момент водохранилище было заполнено примерно на 10%. В рамках этой операции по осушению водохранилища власти также работают над удалением нескольких тонн рыбы из воды, чтобы предотвратить ее гибель в больших количествах и загрязнение воды.

Водохранилище Сау является одним из множества водоемов, которые потеряли значительное количество воды в течение последовательных засушливых сезонов. Озеро Монбель на юге Франции заполнено менее чем на 30%. Озеро начало отступать летом 2022 года, а самая сухая зима в регионе за последние десятилетия только усугубила ситуацию.

В конце февраля территория вокруг озера была объявлена «усиленной тревогой» из-за ограничения воды, что означает, что использование воды для сельскохозяйственных целей должно быть сокращено вдвое. Людям также рекомендуется максимально сократить потребление воды.

Андреас Гюнтер является координатором проекта Global Gravity Based Groundwater Project – инициативы с использованием спутников. Такие снимки помогают составить карту емкости подземных вод Европы, чтобы собрать картину того, сколько воды на континенте, как в озерах и реках, так и в водоносных горизонтах глубоко под поверхностью.

Гюнтер сказал, что нынешние проблемы уходят в 2018 год, когда ряд засушливых годов привел к перегрузке водоснабжения Европы. Несколько дождливых лет давали надежду, что засухи удастся избежать, но дожди не оправдали ожиданий.

По словам Гюнтера, ситуация сейчас самая ужасная за 20 лет с момента начала картографирования. "Летом 2022 года многие районы достигли самого низкого уровня запасов воды", - отметил он.

Добавим

Последние восемь лет в Европе были самыми теплыми из когда-либо зарегистрированных.

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