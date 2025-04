2022 рік у Європі став другим найтеплішим роком за всю історію спостережень

Деталі

Служба ЄС зі зміни клімату Copernicus (C3S) заявила, що 2022 рік також став п'ятим найтеплішим роком за всю історію світу, з невеликим відривом. Записи C3S датуються 1950 роком, але інші набори даних підтверджують, що 2022 рік був п'ятим найтеплішим у світі принаймні з 1850 року.

Як повідомляє служба, останні вісім років були вісьмома найспекотнішими у світі. Зазначається, що зараз на планеті на 1,2°С тепліше, ніж у доіндустріальний період, внаслідок зміни клімату, спричиненої діяльністю людини.

"Ми вже відчуваємо на собі руйнівні наслідки потепління нашого світу", - сказала заступник директора C3S Саманта Берджесс, яка закликала до термінових дій щодо скорочення викидів CO2 й адаптації до змін клімату.

Літо 2022 року було найспекотнішим у Європі, побивши температурні рекорди в таких країнах, як Італія, Іспанія та Хорватія, пише видання. Сильна спека спричинила понад 20 000 смертей у таких країнах, як Франція, Німеччина, Іспанія та Великобританія. У поєднанні з нестачею дощів така погода спровокувала широкомасштабну посуху, яку за початковим аналізом назвали найгіршою в Європі за 500 років. Низький рівень води уповільнив судноплавство вздовж німецького Рейну, а відсутність дощу вдарила по виробництву гідроенергії та скоротила врожайність кукурудзи та сої.

Також спекотна посушлива пора спричинила сильні лісові пожежі в країнах від Іспанії до Словенії, унаслідок яких сталося більше викидів у ЄС та Британії, ніж за будь-яке літо протягом останніх 15 років. Британія пережила найспекотніший рік за всю історію спостережень у 2022 році, повідомила в середу її національна служба погоди.

Our Global Climate Highlights 2022 is out. In 2022 Europe saw its 2nd warmest year on record, while summer was the hottest ever recorded.



Follow the link for a complete overview: https://t.co/YhZkejJPmj

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) January 11, 2023

Нагадаємо

Нове дослідження показує, що гігантська діра в озоновому шарі, яка щороку з'являється над Антарктидою, буде відновлена до 2066 року.