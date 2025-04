2022 год в Европе стал вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений

Детали

Служба ЕС по изменению климата Copernicus (C3S) заявила, что 2022 год также стал пятым теплым годом за всю историю мира, с небольшим отрывом. Записи C3S датируются 1950 годом, но другие наборы данных подтверждают, что 2022 год был пятым самым теплым в мире, по крайней мере, с 1850 года.

Как сообщает служба, последние восемь лет были восемью самых жарких в мире. Отмечается, что сейчас на планете на 1,2°С теплее, чем в доиндустриальный период вследствие изменения климата, вызванной деятельностью человека.

"Мы уже ощущаем на себе разрушительные последствия потепления нашего мира", - сказала заместитель директора C3S Саманта Берджесс, призвавшая к срочным действиям по сокращению выбросов CO2 и адаптации к изменениям климата.

Лето 2022 было самым жарким в Европе, побив температурные рекорды в таких странах, как Италия, Испания и Хорватия, пишет издание. Сильная жара повлекла более 20 000 смертей в таких странах, как Франция, Германия, Испания и Великобритания. В сочетании с нехваткой дождей такая погода спровоцировала широкомасштабную засуху, которую по начальному анализу назвали самой плохой в Европе за 500 лет. Низкий уровень воды замедлил судоходство вдоль немецкого Рейна, а отсутствие дождя ударило по производству гидроэнергии и сократило урожайность кукурузы и сои.

Также жаркая засушливая пора привела к сильным лесным пожарам в странах от Испании до Словении, в результате которых произошло больше выбросов в ЕС и Британии, чем за любое лето в течение последних 15 лет. Великобритания пережила самый жаркий год за всю историю наблюдений в 2022 году, сообщила в среду ее национальная служба погоды.

