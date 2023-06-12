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Компенсация польским фермерам из-за украинского импорта под вопросом: СМИ сообщают о блокировании главой Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 663063 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Решение ЕС о предоставлении польским фермерам 40 миллионов евро, в качестве компенсации за импорт из Украины сейчас ставится под сомнение. Вопрос якобы заблокировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН со ссылкой на RMF FM.

Компенсация польским фермерам из-за украинского импорта под вопросом: СМИ сообщают о блокировании главой Еврокомиссии

Детали

Решение ЕС о выделении 40 миллионов евро польским фермерам ставится под сомнение. Несмотря на предыдущие заявления, нет уверенности, что страны ЕС проголосуют за распределение 100 млн евро между пятью странами-соседями Украины (для Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии). Речь идет о компенсации в связи с импортом из Украины.

Ожидалось, что решение будет принято уже в этот понедельник, поскольку еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сумел сначала убедить 13 стран, которые имели предостережения относительно идеи помощи ЕС исключительно для пяти стран-соседей Украины - предложив им 330 миллионов евро для распределения, в том числе в связи с засухой.

Однако, по неофициальным данным корреспондента RMF FM, вопрос снова откладывается. На этот раз вопрос якобы заблокировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая считает, что Польша препятствует транзиту украинских сельскохозяйственных товаров. Окончательное решение зависит от председателя ЕК.

Дополнение

Брюссель согласился 5 июня продлить запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника - до середины сентября. Транзит, однако, будет разрешен. Принимая свое решение, ЕК предупредила, что если соседние с Украиной страны будут препятствовать транзиту, она может отозвать свое разрешение.

Польские фермеры 9 июня заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной. Согласно заявлению, опубликованному организацией "Podkarpacka Fraudulent Wieś" причиной протеста является возобновление либерализации торговли с Украиной". 11 июня фермеры приостановили протест на польско-украинской границе после достижения договоренности с правительством. 

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