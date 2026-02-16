Компанії Маска беруть участь у таємній розробці Пентагону на рій дронів - Bloomberg
Київ • УНН
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI беруть участь у новому таємному конкурсі Пентагону з розробки безпілотників з голосовим управлінням. Метою є створення технології ройового управління, що перетворює голосові команди на цифрові інструкції для кількох дронів.
Компанія SpaceX Ілона Маска та її дочірня компанія xAI беруть участь у новому таємному конкурсі Пентагону з розробки безпілотників з голосовим управлінням. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
SpaceX Ілона Маска та його дочірня компанія xAI, що повністю належить йому , змагаються у новому секретному конкурсі Пентагону на створення технології автономного керування дронів з голосовим керуванням
Повідомляється, що вхід двох компаній Маска знаменує собою новий та потенційно суперечливий крок для Маска. Хоча SpaceX є добре відомим підрядником в оборонній галузі, а Маск з ентузіазмом ставиться до розвитку штучного інтелекту, він також є одним із тих, хто раніше виступав проти створення "нових інструментів для вбивства людей".
Шестимісячний конкурс має на меті створити передову технологію ройового управління, яка може перетворювати голосові команди на цифрові інструкції та запускати кілька дронів. Хоча вже можливо запускати кілька дронів одночасно, розробка програмного забезпечення для керування кількома дронами на морі та в повітрі як роєм, який може рухатися автономно в пошуках цілі, залишається складним завданням. За словами джерел, конкурс проходитиме поетапно, залежно від успіху та зацікавленості учасників
Конкурс проходитиме у п'ять етапів - від розробки програмного забезпечення до тестування у реальних умовах. В оголошенні про проведення змагання представник Пентагону вказував, що створені дрони будуть використовуватися у наступальних цілях, а взаємодія людини та машини "безпосередньо вплине на летальність та ефективність цих систем".
