Компании Маска участвуют в секретной разработке Пентагона по рою дронов - Bloomberg
Киев • УНН
Компании Илона Маска SpaceX и xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке беспилотников с голосовым управлением. Целью является создание технологии роевого управления, которая преобразует голосовые команды в цифровые инструкции для нескольких дронов.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.
SpaceX Илона Маска и его дочерняя компания xAI, полностью принадлежащая ему, соревнуются в новом секретном конкурсе Пентагона на создание технологии автономного управления дронов с голосовым управлением
Сообщается, что участие двух компаний Маска знаменует собой новый и потенциально противоречивый шаг для Маска. Хотя SpaceX является хорошо известным подрядчиком в оборонной отрасли, а Маск с энтузиазмом относится к развитию искусственного интеллекта, он также является одним из тех, кто ранее выступал против создания "новых инструментов для убийства людей".
Шестимесячный конкурс имеет целью создать передовую технологию роевого управления, которая может преобразовывать голосовые команды в цифровые инструкции и запускать несколько дронов. Хотя уже возможно запускать несколько дронов одновременно, разработка программного обеспечения для управления несколькими дронами на море и в воздухе как роем, который может двигаться автономно в поисках цели, остается сложной задачей. По словам источников, конкурс будет проходить поэтапно, в зависимости от успеха и заинтересованности участников
Конкурс будет проходить в пять этапов – от разработки программного обеспечения до тестирования в реальных условиях. В объявлении о проведении соревнования представитель Пентагона указывал, что созданные дроны будут использоваться в наступательных целях, а взаимодействие человека и машины "непосредственно повлияет на летальность и эффективность этих систем".
