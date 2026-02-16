$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 13305 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 14393 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 25658 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 23714 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 44817 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 25427 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29183 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении
16 февраля, 00:16 • 35271 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37941 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Компании Маска участвуют в секретной разработке Пентагона по рою дронов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Компании Илона Маска SpaceX и xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке беспилотников с голосовым управлением. Целью является создание технологии роевого управления, которая преобразует голосовые команды в цифровые инструкции для нескольких дронов.

Компании Маска участвуют в секретной разработке Пентагона по рою дронов - Bloomberg

Компания Илона Маска SpaceX и ее дочерняя компания xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке беспилотников с голосовым управлением. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

SpaceX Илона Маска и его дочерняя компания xAI, полностью принадлежащая ему, соревнуются в новом секретном конкурсе Пентагона на создание технологии автономного управления дронов с голосовым управлением

- пишет издание.

Сообщается, что участие двух компаний Маска знаменует собой новый и потенциально противоречивый шаг для Маска. Хотя SpaceX является хорошо известным подрядчиком в оборонной отрасли, а Маск с энтузиазмом относится к развитию искусственного интеллекта, он также является одним из тех, кто ранее выступал против создания "новых инструментов для убийства людей".

Шестимесячный конкурс имеет целью создать передовую технологию роевого управления, которая может преобразовывать голосовые команды в цифровые инструкции и запускать несколько дронов. Хотя уже возможно запускать несколько дронов одновременно, разработка программного обеспечения для управления несколькими дронами на море и в воздухе как роем, который может двигаться автономно в поисках цели, остается сложной задачей. По словам источников, конкурс будет проходить поэтапно, в зависимости от успеха и заинтересованности участников

- добавляет издание.

Конкурс будет проходить в пять этапов – от разработки программного обеспечения до тестирования в реальных условиях. В объявлении о проведении соревнования представитель Пентагона указывал, что созданные дроны будут использоваться в наступательных целях, а взаимодействие человека и машины "непосредственно повлияет на летальность и эффективность этих систем".

Напомним

Илон Маск заявил, что SpaceX сосредоточилась на строительстве города на Луне, поскольку это возможно менее чем за 10 лет. Миссия компании – распространить жизнь на звезды.

