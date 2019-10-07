Комітет ВР у середу розгляне законопроект про реєстр засуджених за статеві злочини щодо дітей

На доцільності і необхідності закону, який передбачає посилення відповідальності за статеві злочини стосовно дітей наполягав колишній перший заступник голови Нацполіції та тодішній співавтор одного з таких законопроектів В’ячеслав Аброськін.

"Необхідність закону щодо посилення відповідальності за статеві злочини відносно дітей зможуть зрозуміти всі, хто весь цей ад пережив, пропустив через себе та кожного члена сім'ї, всі інші, поки з ними цього не трапилось, не зрозуміють саме для чого він", - написав екс-перший заступник глави Нацполіції, а нині ректор Одеського державного університету внутрішніх справ Аброськін у Facebook.



Він вкотре наполіг на необхідності посилення покарання за подібні злочини та створенні відкритих списків таких злочинців.

"На сьогодні законопроект №6607 у ВР має вже інший номер, йде обговорювання щодо доповнення та внесення змін, але для мене принциповим було запровадження відкритого реєстру засуджених за статеві злочини відносно дітей. Цього, на жаль, поки не вийшло. До нового законопроекту відношення я не маю. На жаль, ми – не Америка, й до Європи нам далеко", - йдеться в дописі Аброськін.

Проект закону №6607 від 21 липня 2017 року "Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)" дійсно передбачав створення відкритого реєстру таких злочинців та їхню хімічну кастрацію.

Нормативний акт був створений депутатською групою нардепів VIII скликання (серед авторів Антон Геращенко та Мустафа Найєм) та представниками інших організацій. Серед останніх – В’ячеслав Аброськін.

Законопроект було ухвалено у першому читанні 11 липня поточного року.

Водночас у той же день ВР ухвалила інший законопроект - №6449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості". Він пропонував внести до Кримінального кодексу України такі зміни: статтю 51 доповнити пунктом 11 такого змісту: "примусова хімічна кастрація".

Уже 19 липня закон підписав тогочасний голова парламенту Андрій Парубій (йдеться про законопроект №6449).

22 липня законопроект було направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському. 4 вересня Президент ветував його і повернув законопроект щодо хімічної кастрації осіб, винних у сексуальних злочинах стосовно малолітніх чи неповнолітніх, із пропозиціями до Верховної Ради.

З пропозиціями Президента проект закону отримав №0977. 3 жовтня Рада відхилила цей законопроект, вето Президента не було подолано.

Тим часом проект закону "Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)" зареєстрований вже при Верховній Раді IX скликання під №0887 від 29 серпня 2019 року. При цьому серед співавторів уже немає Аброськіна та Геращенка.

Законопроект, згідно зі супровідною запискою, передбачає:



запровадження добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, що буде застосовуватись до осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього й страждають розладом сексуальної переваги (педофілією), після відбуття особою покарання у вигляді позбавлення волі протягом не менше як дев’яти років;



створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього, який має стати запобіжником для повторення (рецидиву) таких злочинів через певну поінформованість осіб, на яких законом покладено обов’язки з виховання малолітнього (малолітньої);



посилення відповідальність за злочини, передбачені ст. 152, 153 КК України, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, особою яка раніше вчиняла такі злочини (у разі їх повторності) до довічного позбавлення волі.



2 вересня цей проект закону було направлено на розгляд до профільного комітету. Його у другому читанні 9 жовтня і розгляне комітет з питань правоохоронної діяльності.