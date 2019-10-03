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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Рада відхилила законопроект щодо хімічної кастрації педофілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховна рада України за пропозицією Президента України Володимира Зеленського відхилила законопроект № 0977 щодо посилення відповідальності за злочини над малолітніми. Відповідне рішення підтримали 238 народні депутати, передає кореспондент УНН.

Рада відхилила законопроект щодо хімічної кастрації педофілів

Законопроект № 0977 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості" пропонував хімічну кастрацію педофілів і насильників, яка застосовується в багатьох європейських країнах світу й деяких американських штатах, а також введення публічного реєстру цих осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський не підписав закон про хімічну кастрацію педофілів і повернув його до Ради

Нагадаємо, Президенту України Володимиру Зеленському запропонували карати педофілів довічним ув’язненням після скоєння ними першого злочину.

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