Зеленському запропонували жорстоко карати педофілів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському запропонували карати педофілів довічним ув’язненням після скоєння ними першого злочину. Відповідну петицію під номером №22/073404-еп зареєстрували на сайті Глави держави, передає УНН.
“Пропоную для педофілів, в якості покарання, ввести жорстку міру у вигляді пожиттєвого ув’язнення після першого злочину. Прошу всіх підтрімати цю петицію, і суспільство позбудеться цих недолюдей”, — йдеться в тексті петиції.
Петиція зареєстрована 13 вересня і набрала 7 голосів з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще протягом 91 дня.
Нагадаємо, Зеленський не підписав закон про хімічну кастрацію педофілів і повернув його до Ради.