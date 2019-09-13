Зеленскому предложили жестоко наказывать педофилов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили наказывать педофилов пожизненным заключением после совершения ими первого преступления. Соответствующую петицию под номером №22/073404-эп зарегистрировали на сайте Главы государства, передает УНН.
"Предлагаю для педофилов, в качестве наказания, ввести жесткую меру в виде пожизненного заключения после первого преступления. Прошу всех поддержать эту петицию, и общество избавится этих недочеловеков", - говорится в тексте петиции.
Петиция зарегистрирована 13 сентября и набрала 7 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 91 дня.
Напомним, Зеленский не подписал закон о химической кастрации педофилов и вернул его в Раду.