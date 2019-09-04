Зеленський не підписав закон про хімічну кастрацію педофілів і повернув його до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повернув із пропозиціями до Верховної Ради законопроект 6449 щодо обов’язкової хімічної кастрації осіб, винних у сексуальних злочинах стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи. Відповідна інформація міститься у картці законопроекту на сайті Верховної Ради України, передає УНН.
Як зазначили у ВРУ, сьогодні, 4 вересня, закон "повернуто з пропозиціями Президента" після того, як 22 липня він був направлений на підпис голові держави.
Законопроект 6449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості передбачає введення обов’язкової хімічної кастрації для осіб, винних у сексуальних злочинах проти дітей, а також відкриття реєстру таких осіб.
Нагадаємо, 19 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості, який передбачає примусову хімічну кастрацію.