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Рада отклонила законопроект о химической кастрации педофилов

Киев • УНН

 • 13848 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины по предложению Президента Украины Владимира Зеленского отклонила законопроект № 0977 об усилении ответственности за преступления над малолетними. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада отклонила законопроект о химической кастрации педофилов

Законопроект № 0977 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости" предлагал химическую кастрацию педофилов и насильников, которая применяется во многих европейских странах мира и некоторых американских штатах, а также введение публичного реестра этих лиц.

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Напомним, Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили наказывать педофилов пожизненным заключением после совершения ими первого преступления.

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