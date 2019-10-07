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Комитет ВР в среду рассмотрит законопроект о реестре осужденных за половые преступления в отношении детей

Киев • УНН

 • 10193 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Профильный комитет Верховной Рады в среду, 9 октября, рассмотрит вопрос о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних. Рассмотрение вопроса запланировано в повестке дня заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности первым, в 15:00, передает УНН.

Комитет ВР в среду рассмотрит законопроект о реестре осужденных за половые преступления в отношении детей

На целесообразности и необходимости закона, который предусматривает усиление ответственности за половые преступления в отношении детей настаивал бывший первый заместитель главы Нацполиции и тогдашний соавтор одного из таких законопроектов Вячеслав Аброськин.

"Необходимость закона об усилении ответственности за половые преступления в отношении детей смогут понять все, кто весь это ад пережил, пропустил через себя и каждого члена семьи, все остальные, пока с ними этого не случилось, не поймут для чего он", - написал экс-первый заместитель главы Нацполиции, а ныне ректор Одесского государственного университета внутренних дел Аброськин в Facebook.

Он еще раз настоял на необходимости ужесточения наказания за подобные преступления и создании открытых списков таких преступников.

"На сегодняшний день законопроект №6607 в ВР имеет уже другой номер, идет обсуждение о дополнении и внесении изменений, но для меня принципиальным было введение открытого реестра осужденных за половые преступления в отношении детей. Этого, к сожалению, пока не получилось. К новому законопроекту отношение я не имею. К сожалению, мы - не Америка, и в Европу нам далеко", - говорится в посте Аброськина.

Проект закона №6607 от 21 июля 2017 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)" действительно предусматривал создание открытого реестра таких преступников и их химическую кастрацию.

Нормативный акт был создан депутатской группой нардепов VIII созыва (среди авторов Антон Геращенко и Мустафа Найем) и представителями других организаций. Среди последних - Вячеслав Аброськин.

Законопроект был принят в первом чтении 11 июля текущего года.

Но в тот же день ВР приняла другой законопроект - №6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости". Он предлагал внести в Уголовный кодекс Украины такие изменения: статью 51 дополнить пунктом 11 следующего содержания: "принудительная химическая кастрация".

Уже 19 июля закон подписал тогдашний глава парламента Андрей Парубий (речь идет о законопроекте №6449).

22 июля законопроект был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. 4 сентября Президент ветировал его и вернул законопроект о химической кастрации лиц, виновных в сексуальных преступлениях в отношении малолетних или несовершеннолетних, с предложениями в Верховную Раду.

С предложениями Президента проект закона получил №0977. 3 октября Совет отклонил этот законопроект, вето Президента не было преодолено.

Между тем проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)" зарегистрирован уже при Верховной Раде IX созыва под № 0887 от 29 августа 2019 года. При этом среди соавторов уже нет Аброськина и Геращенко.

Законопроект, согласно сопроводительной запиской, предусматривает:

  • введение добровольной меры медицинского характера в виде химической кастрации, что будет применяться к лицам, совершившим особо тяжкое преступление против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и страдают расстройством сексуального предпочтения (педофилией), после отбытия лицом наказания в виде лишения свободы в течение не менее девяти лет;
  • создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, который должен стать предохранителем для повторения (рецидива) таких преступлений за определенную осведомленность лиц, на которых законом возложены обязанности по воспитанию малолетнего (малолетней);
  • усиление ответственности за преступления, предусмотренные ст. 152, 153 УК Украины, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, лицом, которое ранее совершало такие преступления (в случае их повторности) к пожизненному лишению свободы.

2 сентября этот проект закона был направлен на рассмотрение в комитет. Его во втором чтении 9 октября и рассмотрит комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

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