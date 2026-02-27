Комендантську годину подовжили в низці громад Донеччини з 27 лютого
Київ • УНН
На Донеччині з 27 лютого подовжили комендантську годину в 15 громадах. Тепер вона триватиме з 15:00 до 11:00.
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін підписав розпорядження, згідно якого, починаючи з 27 лютого, комендантська година буде подовжена в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Званівської, Андріївської, Лиманської, Костянтинівської, Іллінівської, Дружківської, Покровської, Гродівської, Удачненської, Мирноградської і Шахівської громад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Філашкіна.
Деталі
Відтепер комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00. Також її буде подовжено в окремих населених пунктах:
- у Святогірській громаді: Святогірськ, Сидорове, Тетянівка, Пришиб, Богородичне і Маяки;
- у Миколаївській громаді: Миколаївка, Малинівка, Никонорівка, Оріхуватка, Юрківка, Першомар’ївка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка, Стародубівка, Пискунівка, Райгородок, Донецьке;
- у Добропільській громаді: Добропілля, Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівка, Шевченко, Ганнівка, Степи, Рубіжне, Святогорівка.
На решті території області комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00.
Нагадаємо
Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що росія до кінця березня - початку квітня прагне вийти на адмінкордони Донецької області та просунутися в Запорізькій і Дніпропетровській областях.