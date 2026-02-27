Комендантский час продлен в ряде общин Донецкой области с 27 февраля
Киев • УНН
В Донецкой области с 27 февраля продлили комендантский час в 15 общинах. Теперь он будет длиться с 15:00 до 11:00.
Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин подписал распоряжение, согласно которому, начиная с 27 февраля, комендантский час будет продлен во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Звановской, Андреевской, Лиманской, Константиновской, Ильиновской, Дружковской, Покровской, Гродовской, Удачненской, Мирноградской и Шаховской общин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Филашкина.
Детали
Отныне комендантский час продлится с 15:00 до 11:00. Также он будет продлен в отдельных населенных пунктах:
- в Святогорской общине: Святогорск, Сидорово, Татьяновка, Пришиб, Богородичное и Маяки;
- в Николаевской общине: Николаевка, Малиновка, Никоноровка, Ореховатка, Юрковка, Першомарьевка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка, Стародубовка, Пискуновка, Райгородок, Донецкое;
- в Добропольской общине: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Анновка, Степи, Рубежное, Святогоровка.
На остальной территории области комендантский час продлится с 21:00 до 05:00.
Напомним
Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что Россия до конца марта - начала апреля стремится выйти на админграницы Донецкой области и продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях.