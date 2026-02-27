$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 1934 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 5424 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 17460 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 21072 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 30077 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 47317 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 43022 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37947 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32471 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52477 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Комендантский час продлен в ряде общин Донецкой области с 27 февраля

Киев • УНН

 • 728 просмотра

В Донецкой области с 27 февраля продлили комендантский час в 15 общинах. Теперь он будет длиться с 15:00 до 11:00.

Комендантский час продлен в ряде общин Донецкой области с 27 февраля

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин подписал распоряжение, согласно которому, начиная с 27 февраля, комендантский час будет продлен во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Звановской, Андреевской, Лиманской, Константиновской, Ильиновской, Дружковской, Покровской, Гродовской, Удачненской, Мирноградской и Шаховской общин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Филашкина.

Детали

Отныне комендантский час продлится с 15:00 до 11:00. Также он будет продлен в отдельных населенных пунктах:

  • в Святогорской общине: Святогорск, Сидорово, Татьяновка, Пришиб, Богородичное и Маяки;
    • в Николаевской общине: Николаевка, Малиновка, Никоноровка, Ореховатка, Юрковка, Першомарьевка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка, Стародубовка, Пискуновка, Райгородок, Донецкое;
      • в Добропольской общине: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Анновка, Степи, Рубежное, Святогоровка.

        На остальной территории области комендантский час продлится с 21:00 до 05:00.

        Напомним

        Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что Россия до конца марта - начала апреля стремится выйти на админграницы Донецкой области и продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях.

        Евгений Устименко

