Комбат 47-ї бригади "Маґура" Ширшин залишив посаду на тлі конфлікту з командуванням

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
12:57 • 3400 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 10526 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 24348 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 79284 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 47287 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 45003 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 41863 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 39284 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 45704 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 44235 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
43%
756мм
Популярнi новини
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 50030 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 58972 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 27833 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 34082 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 10150 перегляди
Публікації
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 2076 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 10294 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 79270 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 187039 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 160254 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Польща
Львів
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 34313 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 40511 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 61885 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 114418 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 130242 перегляди
Актуальне
The Times
Starlink
YouTube
Fox News
Друга світова війна

Комбат 47-ї бригади "Маґура" Ширшин залишив посаду на тлі конфлікту з командуванням

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Комбат 47-ї бригади "Маґура" Олександр Ширшин оголосив про звільнення з посади, невдовзі після заяв про неефективні управлінські рішення Генштабу ЗСУ. Він подав рапорт про звільнення, критикуючи "тупорилу втрату людей" та ігнорування реального стану справ командуванням.

Комбат 47-ї бригади "Маґура" Ширшин залишив посаду на тлі конфлікту з командуванням

Комбат 47-ї бригади "Маґура" Олександр Ширшин оголосив про звільнення з посади командира батальйону невдовзі після того, як заявив про неефективні управлінські рішення у Генштабі ЗСУ, пише УНН із посиланням на допис військового у Facebook.

Деталі

Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати... Мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них

- написав він у своєму Facebook.

Ширшин додав, що поки "хтось шукає привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ".

Ці слова імовірно є відсилкою до створення Генштабом ЗСУ робочої групи для вивчення обставин і перевірки доцільності відданих наказів після резонансної публікації комбата 47-ї ОМБр щодо критичної ситуації на деяких ділянках фронта.

Нагадаємо

Комбат 47-ї бригади "Маґура" подав рапорт про звільнення. За словами Олександра Ширшина, причиною такого рішення стали неефективні управлінські рішення, "політичні ігри" та ігнорування реального стану справ командуванням. Він назвав ситуацію на напрямку, де виконував завдання його підрозділ, "тупорилою втратою людей" і розкритикував дії генералітету.

У підсумку військовий позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ у Facebook з коментарем "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Генеральний штаб Збройних сил України