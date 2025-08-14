Комбат 47-ї бригади "Маґура" Ширшин залишив посаду на тлі конфлікту з командуванням

Комбат 47-ї бригади "Маґура" Олександр Ширшин оголосив про звільнення з посади командира батальйону невдовзі після того, як заявив про неефективні управлінські рішення у Генштабі ЗСУ, пише УНН із посиланням на допис військового у Facebook.

Деталі

Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати... Мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них - написав він у своєму Facebook.

Ширшин додав, що поки "хтось шукає привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ".

Ці слова імовірно є відсилкою до створення Генштабом ЗСУ робочої групи для вивчення обставин і перевірки доцільності відданих наказів після резонансної публікації комбата 47-ї ОМБр щодо критичної ситуації на деяких ділянках фронта.

Нагадаємо

Комбат 47-ї бригади "Маґура" подав рапорт про звільнення. За словами Олександра Ширшина, причиною такого рішення стали неефективні управлінські рішення, "політичні ігри" та ігнорування реального стану справ командуванням. Він назвав ситуацію на напрямку, де виконував завдання його підрозділ, "тупорилою втратою людей" і розкритикував дії генералітету.

У підсумку військовий позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ у Facebook з коментарем "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".