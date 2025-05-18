У Генштабі відреагували на заяви комбата 47-ї бригади про втрати: створили робочу групу, вивчатимуть обставини

Після резонансної публікації комбата 47-ї ОМБр Олександра Ширшина щодо критичної ситуації на фронті та управлінських рішень командування, Генеральний штаб ЗСУ створив робочу групу для вивчення обставин і обіцяє перевірити доцільність відданих наказів. Про це повідомляє Генеральний штаб України пише УНН.

За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі додали, що окремо ретельно буде проаналізовано накази та розпорядження, які надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася. За результатами перевірки обіцяють прийняти відповідні рішення.

Нагадаємо

Командир одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин повідомив про подання рапорту на звільнення з посади. За словами військового, причиною такого рішення стали неефективні управлінські рішення, "політичні ігри" та ігнорування реального стану справ командуванням. Він назвав ситуацію на напрямку, де виконував завдання його підрозділ, "тупорилою втратою людей" і розкритикував дії генералітету.