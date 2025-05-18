В Генштабе отреагировали на заявления комбата 47-й бригады о потерях: создали рабочую группу, будут изучать обстоятельства

После резонансной публикации комбата 47-й ОМБр Александра Ширшина о критической ситуации на фронте и управленческих решениях командования, Генеральный штаб ВСУ создал рабочую группу для изучения обстоятельств и обещает проверить целесообразность отданных приказов. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины пишет УНН.

По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что отдельно тщательно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке. По результатам проверки обещают принять соответствующие решения.

Напомним

Командир одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура" Александр Ширшин сообщил о подаче рапорта на увольнение с должности. По словам военного, причиной такого решения стали неэффективные управленческие решения, "политические игры" и игнорирование реального положения дел командованием. Он назвал ситуацию на направлении, где выполняло задачи его подразделение, "тупорылой потерей людей" и раскритиковал действия генералитета.