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В Генштабе отреагировали на заявления комбата 47-й бригады о потерях: создали рабочую группу, будут изучать обстоятельства

Киев • УНН

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Генштаб создал группу для изучения обстоятельств, изложенных командиром 47-й ОМБр, и обещает проверить целесообразность приказов. Это произошло после заявления комбата о неэффективных решениях командования.

В Генштабе отреагировали на заявления комбата 47-й бригады о потерях: создали рабочую группу, будут изучать обстоятельства

После резонансной публикации комбата 47-й ОМБр Александра Ширшина о критической ситуации на фронте и управленческих решениях командования, Генеральный штаб ВСУ создал рабочую группу для изучения обстоятельств и обещает проверить целесообразность отданных приказов. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины пишет УНН.

По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях 

- говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что отдельно тщательно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке. По результатам проверки обещают принять соответствующие решения.

Напомним

Командир одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура" Александр Ширшин сообщил о подаче рапорта на увольнение с должности. По словам военного, причиной такого решения стали неэффективные управленческие решения, "политические игры" и игнорирование реального положения дел командованием. Он назвал ситуацию на направлении, где выполняло задачи его подразделение, "тупорылой потерей людей" и раскритиковал действия генералитета.

Алена Уткина

Алена Уткина

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