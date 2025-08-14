Комбат 47-й бригады "Магура" Ширшин покинул пост на фоне конфликта с командованием

Комбат 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин объявил об увольнении с должности командира батальона вскоре после того, как заявил о неэффективных управленческих решениях в Генштабе ВСУ, пишет УНН со ссылкой на сообщение военного в Facebook.

Подробности

Официально не комбат. Пришло время покинуть свой батальон. Своих бойцов, с которыми проходили непростой путь, с которыми "росли" и учились воевать... Имел честь служить здесь плечом к плечу с невероятно достойными людьми. Горжусь каждым из них - написал он в своем Facebook.

Ширшин добавил, что пока "кто-то ищет повод для очередного расследования, которых сейчас уже столько, что я сбился со счета, мы будем дальше продолжать двигать тот мир".

Эти слова, вероятно, являются отсылкой к созданию Генштабом ВСУ рабочей группы для изучения обстоятельств и проверки целесообразности отданных приказов после резонансной публикации комбата 47-й ОМБр относительно критической ситуации на некоторых участках фронта.

Напомним

Комбат 47-й бригады "Магура" подал рапорт об увольнении. По словам Александра Ширшина, причиной такого решения стали неэффективные управленческие решения, "политические игры" и игнорирование реального положения дел командованием. Он назвал ситуацию на направлении, где выполняло задачи его подразделение, "тупорылой потерей людей" и раскритиковал действия генералитета.

В итоге военный отметил в своем сообщении официальную страницу Генштаба ВСУ в Facebook с комментарием "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".