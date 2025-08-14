Комбат 47-й бригады "Магура" Ширшин покинул пост на фоне конфликта с командованием

$41.510.09
Эксклюзив
12:57 • 3156 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 10265 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 24018 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 78327 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 46801 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 44604 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 41528 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 39134 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 45607 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 44189 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со Стармером
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дня
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 78390 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 186637 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 159834 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Петр Порошенко
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Польша
Львов
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице
Таймс
Старлинк
YouTube
Фокс Ньюс
Вторая мировая война

Комбат 47-й бригады "Магура" Ширшин покинул пост на фоне конфликта с командованием

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Комбат 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин объявил об увольнении с должности, вскоре после заявлений о неэффективных управленческих решениях Генштаба ВСУ. Он подал рапорт об увольнении, критикуя "тупорылую потерю людей" и игнорирование реального положения дел командованием.

Комбат 47-й бригады "Магура" Ширшин покинул пост на фоне конфликта с командованием

Комбат 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин объявил об увольнении с должности командира батальона вскоре после того, как заявил о неэффективных управленческих решениях в Генштабе ВСУ, пишет УНН со ссылкой на сообщение военного в Facebook.

Подробности

Официально не комбат. Пришло время покинуть свой батальон. Своих бойцов, с которыми проходили непростой путь, с которыми "росли" и учились воевать... Имел честь служить здесь плечом к плечу с невероятно достойными людьми. Горжусь каждым из них

- написал он в своем Facebook.

Ширшин добавил, что пока "кто-то ищет повод для очередного расследования, которых сейчас уже столько, что я сбился со счета, мы будем дальше продолжать двигать тот мир".

Эти слова, вероятно, являются отсылкой к созданию Генштабом ВСУ рабочей группы для изучения обстоятельств и проверки целесообразности отданных приказов после резонансной публикации комбата 47-й ОМБр относительно критической ситуации на некоторых участках фронта.

Напомним

Комбат 47-й бригады "Магура" подал рапорт об увольнении. По словам Александра Ширшина, причиной такого решения стали неэффективные управленческие решения, "политические игры" и игнорирование реального положения дел командованием. Он назвал ситуацию на направлении, где выполняло задачи его подразделение, "тупорылой потерей людей" и раскритиковал действия генералитета.

В итоге военный отметил в своем сообщении официальную страницу Генштаба ВСУ в Facebook с комментарием "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".

Алена Уткина

ОбществоВойна
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины