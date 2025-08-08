Командувач чф рф отримав підозру за наказ про захоплення українського цивільного судна
Київ • УНН
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно "Сапфір", яке евакуювало поранених біля острова Зміїний. Судно з 21 цивільним примусово перевезли до окупованого Криму, а потім до Росії.
Командувач чорноморського флоту вмф рф заочно отримав підозру за наказ захопити українське цивільне пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке евакуювало поранених і загиблих у районі острова Зміїний. Про це повідомив Офіс Головного прокурора у п'ятницю, передає УНН.
Деталі
"Одеська обласна прокуратура in absentia повідомила про підозру командувачу чорноморського флоту вмф зс рф у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться у дописі.
Як вказано, 26 лютого 2022 року, будучи ще на посаді начальника штабу - першого заступника командувача чф росії, адмірал рф віддав наказ захопити українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію - евакуацію поранених та загиблих із району острова Зміїний.
На судні, як повідомляється, не було жодного озброєння, а про мирний характер завдання капітан передав через міжнародний радіозв’язок.
"Кораблі рф примусово зупинили "Сапфір" у відкритому морі. На борту перебували 17 членів екіпажу та 4 цивільних учасники місії, серед яких – лікар і священник. російські військові провели обшук, вилучили мобільні телефони й особисті речі, силою утримували цивільних у замкнених приміщеннях, погрожували зброєю", – повідомили в прокуратурі.
Після захоплення судна "Сапфір", як зазначили у прокуратурі, "адмірал особисто прибув на тимчасово окупований острів Зміїний", де допитував капітана щодо можливої співпраці з українськими військовими та СБУ.
Попри знання про гуманітарний характер місії, він не скасував незаконне утримання цивільного екіпажу, зазначили у прокуратурі. Пізніше судно з 21 цивільним примусово перевезли до окупованого Криму, а згодом - до росії. Людей звільнили лише в межах обміну у березні-травні 2022 року разом із поверненням судна.
Раніше підозри також оголосили командиру розвідувального корабля "Экватор" та капітану рятувально-буксирувального судна "Шахтёр" чорноморського флоту рф за жорстоке поводження з екіпажем "Сапфіра".
