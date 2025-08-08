$41.460.15
14:38
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
Командувач чф рф отримав підозру за наказ про захоплення українського цивільного судна

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно "Сапфір", яке евакуювало поранених біля острова Зміїний. Судно з 21 цивільним примусово перевезли до окупованого Криму, а потім до Росії.

Командувач чф рф отримав підозру за наказ про захоплення українського цивільного судна

Командувач чорноморського флоту вмф рф заочно отримав підозру за наказ захопити українське цивільне пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке евакуювало поранених і загиблих у районі острова Зміїний. Про це повідомив Офіс Головного прокурора у п'ятницю, передає УНН.

Деталі

"Одеська обласна прокуратура in absentia повідомила про підозру командувачу чорноморського флоту вмф зс рф у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться у дописі.

Як вказано, 26 лютого 2022 року, будучи ще на посаді начальника штабу - першого заступника командувача чф росії, адмірал рф віддав наказ захопити українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію - евакуацію поранених та загиблих із району острова Зміїний.

На судні, як повідомляється, не було жодного озброєння, а про мирний характер завдання капітан передав через міжнародний радіозв’язок.

"Кораблі рф примусово зупинили "Сапфір" у відкритому морі. На борту перебували 17 членів екіпажу та 4 цивільних учасники місії, серед яких – лікар і священник. російські військові провели обшук, вилучили мобільні телефони й особисті речі, силою утримували цивільних у замкнених приміщеннях, погрожували зброєю", – повідомили в прокуратурі.

Після захоплення судна "Сапфір", як зазначили у прокуратурі, "адмірал особисто прибув на тимчасово окупований острів Зміїний", де допитував капітана щодо можливої співпраці з українськими військовими та СБУ.

Попри знання про гуманітарний характер місії, він не скасував незаконне утримання цивільного екіпажу, зазначили у прокуратурі. Пізніше судно з 21 цивільним примусово перевезли до окупованого Криму, а згодом - до росії. Людей звільнили лише в межах обміну у березні-травні 2022 року разом із поверненням судна.

Раніше підозри також оголосили командиру розвідувального корабля "Экватор" та капітану рятувально-буксирувального судна "Шахтёр" чорноморського флоту рф за жорстоке поводження з екіпажем "Сапфіра".

Давали наказ завдати ракетного удару по Київській телевежі: повідомлено про підозру генералу рф та його підлеглому07.08.25, 12:24 • 2294 перегляди

Альона Уткіна

ВійнаКримінал та НПНовини Світу
Крим
Україна