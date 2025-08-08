$41.460.15
ukenru
Эксклюзив
13:00 • 17235 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 16662 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 36809 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 46640 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 37605 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 32083 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 58409 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 24417 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06 • 62589 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 59575 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
Командующий чф рф получил подозрение за приказ о захвате украинского гражданского судна

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Командующий черноморским флотом рф получил подозрение за приказ захватить украинское судно "Сапфир", которое эвакуировало раненых возле острова Змеиный. Судно с 21 гражданским принудительно перевезли в оккупированный Крым, а затем в россию.

Командующий чф рф получил подозрение за приказ о захвате украинского гражданского судна

Командующий черноморским флотом вмф рф заочно получил подозрение за приказ захватить украинское гражданское поисково-спасательное судно "Сапфир", которое эвакуировало раненых и погибших в районе острова Змеиный. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в пятницу, передает УНН.

Детали

"Одесская областная прокуратура in absentia сообщила о подозрении командующему черноморским флотом вмф вс рф в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как указано, 26 февраля 2022 года, будучи еще на должности начальника штаба - первого заместителя командующего чф россии, адмирал рф отдал приказ захватить украинское поисково-спасательное судно "Сапфир", которое выполняло гуманитарную миссию - эвакуацию раненых и погибших из района острова Змеиный.

На судне, как сообщается, не было никакого вооружения, а о мирном характере задачи капитан передал по международной радиосвязи.

"Корабли рф принудительно остановили "Сапфир" в открытом море. На борту находились 17 членов экипажа и 4 гражданских участника миссии, среди которых - врач и священник. Российские военные провели обыск, изъяли мобильные телефоны и личные вещи, силой удерживали гражданских в запертых помещениях, угрожали оружием", - сообщили в прокуратуре.

После захвата судна "Сапфир", как отметили в прокуратуре, "адмирал лично прибыл на временно оккупированный остров Змеиный", где допрашивал капитана относительно возможного сотрудничества с украинскими военными и СБУ.

Несмотря на знание о гуманитарном характере миссии, он не отменил незаконное удержание гражданского экипажа, указали в прокуратуре. Позже судно с 21 гражданским принудительно перевезли в оккупированный Крым, а затем - в россию. Людей освободили только в рамках обмена в марте-мае 2022 года вместе с возвращением судна.

Ранее подозрения также объявили командиру разведывательного корабля "Экватор" и капитану спасательно-буксировочного судна "Шахтёр" черноморского флота рф за жестокое обращение с экипажем "Сапфира".

Отдали приказ нанести ракетный удар по Киевской телебашне: сообщено о подозрении генералу РФ и его подчиненному07.08.25, 12:24 • 2284 просмотра

Алена Уткина

ВойнаКриминал и ЧПНовости Мира
Крым
Украина