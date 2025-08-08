Командующий чф рф получил подозрение за приказ о захвате украинского гражданского судна
Киев • УНН
Командующий черноморским флотом рф получил подозрение за приказ захватить украинское судно "Сапфир", которое эвакуировало раненых возле острова Змеиный. Судно с 21 гражданским принудительно перевезли в оккупированный Крым, а затем в россию.
Командующий черноморским флотом вмф рф заочно получил подозрение за приказ захватить украинское гражданское поисково-спасательное судно "Сапфир", которое эвакуировало раненых и погибших в районе острова Змеиный. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в пятницу, передает УНН.
Детали
"Одесская областная прокуратура in absentia сообщила о подозрении командующему черноморским флотом вмф вс рф в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как указано, 26 февраля 2022 года, будучи еще на должности начальника штаба - первого заместителя командующего чф россии, адмирал рф отдал приказ захватить украинское поисково-спасательное судно "Сапфир", которое выполняло гуманитарную миссию - эвакуацию раненых и погибших из района острова Змеиный.
На судне, как сообщается, не было никакого вооружения, а о мирном характере задачи капитан передал по международной радиосвязи.
"Корабли рф принудительно остановили "Сапфир" в открытом море. На борту находились 17 членов экипажа и 4 гражданских участника миссии, среди которых - врач и священник. Российские военные провели обыск, изъяли мобильные телефоны и личные вещи, силой удерживали гражданских в запертых помещениях, угрожали оружием", - сообщили в прокуратуре.
После захвата судна "Сапфир", как отметили в прокуратуре, "адмирал лично прибыл на временно оккупированный остров Змеиный", где допрашивал капитана относительно возможного сотрудничества с украинскими военными и СБУ.
Несмотря на знание о гуманитарном характере миссии, он не отменил незаконное удержание гражданского экипажа, указали в прокуратуре. Позже судно с 21 гражданским принудительно перевезли в оккупированный Крым, а затем - в россию. Людей освободили только в рамках обмена в марте-мае 2022 года вместе с возвращением судна.
Ранее подозрения также объявили командиру разведывательного корабля "Экватор" и капитану спасательно-буксировочного судна "Шахтёр" черноморского флота рф за жестокое обращение с экипажем "Сапфира".
Отдали приказ нанести ракетный удар по Киевской телебашне: сообщено о подозрении генералу РФ и его подчиненному07.08.25, 12:24 • 2284 просмотра