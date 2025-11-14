Колишнього футбольного боса Іспанії Рубіалеса закидали яйцями під час презентації книги

Колишнього голову Королівської федерації футболу Луїса Рубіалеса закидали яйцями під час презентації книги. Нападником, ймовірно, виявився дядько Рубіалеса. Про це пише видання RTVE, передає УНН.

Луїс Рубіалес, колишній президент Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF), став жертвою спроби нападу, коли чоловік кинув у нього два яйця під час презентації його книги цього четверга в Мадриді. Нападника заарештували, і, за даними ЗМІ, ймовірно, він є рідним дядьком Рубіалеса

Повідомляється, що невідомий чоловік увірвався на захід, і з криками "негідник" кинув у Рубіалеса два яйця, від яких той ухилився. Нападника було затримано та виведено з кімнати, після чого захід продовжився без подальших інцидентів.

На відео видно, як Рубіалес кинувся на нападника, але був зупинений присутніми в залі.

На щастя, вони мене зупинили. Я не знаю, чи була в нього зброя чи щось подібне. Я побачив вагітну жінку з двома маленькими дітьми. Я подумав про дітей. Якби я схопив його, ми б зараз були в зовсім іншій ситуації. Я був наляканий. Вони мої друзі. Ми всі виросли разом, і мені було дуже страшно. Мені байдуже, якщо вони кинуть у мене яйця