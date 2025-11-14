$42.060.03
14 листопада, 18:09 • 15230 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27219 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24571 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23105 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20691 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16114 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38826 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31573 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53245 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Колишнього футбольного боса Іспанії Рубіалеса закидали яйцями під час презентації книги

Київ • УНН

 • 1988 перегляди

Колишнього голову Королівської федерації футболу Луїса Рубіалеса закидали яйцями під час презентації книги в Мадриді. Нападником виявився, ймовірно, його рідний дядько, який вигукував "негідник".

Колишнього футбольного боса Іспанії Рубіалеса закидали яйцями під час презентації книги

Колишнього голову Королівської федерації футболу Луїса Рубіалеса закидали яйцями під час презентації книги. Нападником, ймовірно, виявився дядько Рубіалеса. Про це пише видання RTVE, передає УНН.

Луїс Рубіалес, колишній президент Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF), став жертвою спроби нападу, коли чоловік кинув у нього два яйця під час презентації його книги цього четверга в Мадриді. Нападника заарештували, і, за даними ЗМІ, ймовірно, він є рідним дядьком Рубіалеса 

- пише видання.

Повідомляється, що невідомий чоловік увірвався на захід, і з криками "негідник" кинув у Рубіалеса два яйця, від яких той ухилився. Нападника було затримано та виведено з кімнати, після чого захід продовжився без подальших інцидентів.

На відео видно, як Рубіалес кинувся на нападника, але був зупинений присутніми в залі.

На щастя, вони мене зупинили. Я не знаю, чи була в нього зброя чи щось подібне. Я побачив вагітну жінку з двома маленькими дітьми. Я подумав про дітей. Якби я схопив його, ми б зараз були в зовсім іншій ситуації. Я був наляканий. Вони мої друзі. Ми всі виросли разом, і мені було дуже страшно. Мені байдуже, якщо вони кинуть у мене яйця 

- сказав Рубіалес.

Згодом журналісти повідомили, що нападник був родичем Рубіалеса. Рубіалес спочатку здивувався, але одразу додав, що це "ганьба", що його родина "розділена".

Нагадаємо

В Іспанії засудили Колишнього голову Королівської федерації футболу Луїса Рубіалеса через сексуальне насильство по відношенню до переможниці чемпіонату світу серед жінок Дженніфер Ермосо. Під час нагородження він поцілував дівчину, не спитавши її згоди.

Павло Башинський

Новини Світу
Сутички
Іспанія
Мадрид