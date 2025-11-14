Бывшего футбольного босса Испании Рубиалеса забросали яйцами во время презентации книги

Бывшего главу Королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса забросали яйцами во время презентации книги. Нападавшим, вероятно, оказался дядя Рубиалеса. Об этом пишет издание RTVE, передает УНН.

Луис Рубиалес, бывший президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF), стал жертвой попытки нападения, когда мужчина бросил в него два яйца во время презентации его книги в этот четверг в Мадриде. Нападавшего арестовали, и, по данным СМИ, вероятно, он является родным дядей Рубиалеса

Сообщается, что неизвестный мужчина ворвался на мероприятие и с криками "негодяй" бросил в Рубиалеса два яйца, от которых тот увернулся. Нападавший был задержан и выведен из комнаты, после чего мероприятие продолжилось без дальнейших инцидентов.

На видео видно, как Рубиалес бросился на нападавшего, но был остановлен присутствующими в зале.

К счастью, они меня остановили. Я не знаю, было ли у него оружие или что-то подобное. Я увидел беременную женщину с двумя маленькими детьми. Я подумал о детях. Если бы я схватил его, мы бы сейчас были в совершенно другой ситуации. Я был напуган. Они мои друзья. Мы все выросли вместе, и мне было очень страшно. Мне все равно, если они бросят в меня яйца