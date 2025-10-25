Колишній головнокомандувач ЗС Литви розкрив несподівані деталі щодо Меркель та Криму

Колишній головнокомандувач Збройних сил Литви Йонас Вітаутас Жукас стверджує, що тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель нібито тиснула на українців у 2014 році, повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Ця заява була включена до книги Жукаса, опублікованої цього року, і про яку повідомила німецька щоденна газета Die Welt. Газета повідомляє, що ця справа викликала обурення в Литві, але досі не була відома за межами країни.

На запитання Die Welt про подробиці, Йонас Вітаутас Жукас відповів, що, будучи литовським командиром, він раніше був у Києві. Там він нібито розмовляв з Олександром Турчиновим, колишнім спікером парламенту. На запитання Жукаса, чому українці не захищали будівлю парламенту в Криму від російської окупації у 2014 році, він нібито заявив, що "це була рекомендація Ангели Меркель, висловлена ​​в телефонній розмові", пише видання.

Die Welt вважає, що це було б скандально. Газета звернулася до офісу Меркель за коментарем, але у відповідь отримала відповідь, що колишній канцлер не коментує окремі думки, що з'являються в ЗМІ.

Німецька щоденна газета оцінює, що країни Центральної та Східної Європи негативно ставляться до уряду канцлера Ангели Меркель не в останню чергу після її інтерв'ю угорському сайту Partizan, у якому вона припустила непрямий зв'язок між спалахом війни в Україні та небажанням країн регіону вести переговори з росією.

У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico

"За жорсткими оцінками Меркель у Центральній та Східній Європі стоїть фундаментальне припущення, що канцлер завдала значної та, перш за все, тривалої шкоди Німеччині та Європі у трьох важливих політичних сферах, тим самим уможлививши або принаймні сприяючи війні путіна", – пишуть автори статті Філіп Фріц та Павло Локшин.

Це стосується залежності Німеччини від російських енергопостачання, загальної наївності в її підході до росії та недооцінки наслідків масової імміграції для Європи, пише Die Welt.