Бывший главнокомандующий ВС Литвы раскрыл неожиданные детали о Меркель и Крыме

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 2518 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
10:22 • 8124 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
08:59 • 12300 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 16659 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 14525 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 16817 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 31150 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48111 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36998 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38398 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
94%
741мм
Популярные новости
"Игнорирует реальность": в ISW прокомментировали угрозы кремля ответом на возможное предоставление Украине ракет Tomahawk25 октября, 03:04 • 14832 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 14139 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ07:29 • 10937 просмотра
В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствийPhoto07:41 • 8156 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать09:55 • 9914 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать09:55 • 9926 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
08:45 • 16672 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 33219 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 55318 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 48778 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Си Цзиньпин
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Крым
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь11:20 • 1682 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ07:29 • 10944 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 14147 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 20440 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 23551 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Фильм
Золото

Бывший главнокомандующий ВС Литвы раскрыл неожиданные детали о Меркель и Крыме

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Экс-главнокомандующий ВС Литвы Йонас Витаутас Жукас утверждает, что Ангела Меркель в 2014 году оказывала давление на украинцев по Крыму. Эта информация опубликована в его книге и вызвала возмущение в Литве.

Бывший главнокомандующий ВС Литвы раскрыл неожиданные детали о Меркель и Крыме

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Жукас утверждает, что тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель якобы оказывала давление на украинцев в 2014 году, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Это заявление было включено в книгу Жукаса, опубликованную в этом году, и о которой сообщила немецкая ежедневная газета Die Welt. Газета сообщает, что это дело вызвало возмущение в Литве, но до сих пор не было известно за пределами страны.

На вопрос Die Welt о подробностях, Йонас Витаутас Жукас ответил, что, будучи литовским командиром, он ранее был в Киеве. Там он якобы разговаривал с Александром Турчиновым, бывшим спикером парламента. На вопрос Жукаса, почему украинцы не защищали здание парламента в Крыму от российской оккупации в 2014 году, он якобы заявил, что "это была рекомендация Ангелы Меркель, высказанная в телефонном разговоре", пишет издание.

Die Welt считает, что это было бы скандально. Газета обратилась в офис Меркель за комментарием, но в ответ получила ответ, что бывший канцлер не комментирует отдельные мнения, появляющиеся в СМИ.

Немецкая ежедневная газета оценивает, что страны Центральной и Восточной Европы негативно относятся к правительству канцлера Ангелы Меркель не в последнюю очередь после ее интервью венгерскому сайту Partizan, в котором она предположила косвенную связь между вспышкой войны в Украине и нежеланием стран региона вести переговоры с россией.

В странах Балтии и Польше раскритиковали Меркель за намек на вину за вторжение рф в Украину - Politico07.10.25, 11:41 • 19068 просмотров

"За жесткими оценками Меркель в Центральной и Восточной Европе стоит фундаментальное предположение, что канцлер нанесла значительный и, прежде всего, длительный ущерб Германии и Европе в трех важных политических сферах, тем самым сделав возможной или по крайней мере способствуя войне путина", – пишут авторы статьи Филипп Фриц и Павел Локшин.

Это касается зависимости Германии от российских энергопоставок, общей наивности в ее подходе к россии и недооценки последствий массовой иммиграции для Европы, пишет Die Welt.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Ангела Меркель
Литва
Германия
Крым
Украина
Киев