Бывший главнокомандующий ВС Литвы раскрыл неожиданные детали о Меркель и Крыме

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Жукас утверждает, что тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель якобы оказывала давление на украинцев в 2014 году, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Это заявление было включено в книгу Жукаса, опубликованную в этом году, и о которой сообщила немецкая ежедневная газета Die Welt. Газета сообщает, что это дело вызвало возмущение в Литве, но до сих пор не было известно за пределами страны.

На вопрос Die Welt о подробностях, Йонас Витаутас Жукас ответил, что, будучи литовским командиром, он ранее был в Киеве. Там он якобы разговаривал с Александром Турчиновым, бывшим спикером парламента. На вопрос Жукаса, почему украинцы не защищали здание парламента в Крыму от российской оккупации в 2014 году, он якобы заявил, что "это была рекомендация Ангелы Меркель, высказанная в телефонном разговоре", пишет издание.

Die Welt считает, что это было бы скандально. Газета обратилась в офис Меркель за комментарием, но в ответ получила ответ, что бывший канцлер не комментирует отдельные мнения, появляющиеся в СМИ.

Немецкая ежедневная газета оценивает, что страны Центральной и Восточной Европы негативно относятся к правительству канцлера Ангелы Меркель не в последнюю очередь после ее интервью венгерскому сайту Partizan, в котором она предположила косвенную связь между вспышкой войны в Украине и нежеланием стран региона вести переговоры с россией.

"За жесткими оценками Меркель в Центральной и Восточной Европе стоит фундаментальное предположение, что канцлер нанесла значительный и, прежде всего, длительный ущерб Германии и Европе в трех важных политических сферах, тем самым сделав возможной или по крайней мере способствуя войне путина", – пишут авторы статьи Филипп Фриц и Павел Локшин.

Это касается зависимости Германии от российских энергопоставок, общей наивности в ее подходе к россии и недооценки последствий массовой иммиграции для Европы, пишет Die Welt.