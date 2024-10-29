Коли у Києві почнуть опалювати житлові будинки - відповідь мера
Київ • УНН
У столиці завтра розпочнеться опалювальний сезон для будинків, підключення триватиме близько тижня.
У Києві з 30 жовтня розпочнеться опалювальний сезон для житлових будинків через прогнозоване похолодання. Повне розгортання системи теплопостачання триватиме близько 7 днів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у вівторок у Telegram, пише УНН.
Із 30 жовтня розпочинаємо в Києві опалювальний сезон для житлового фонду. Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання
Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, з його слів, житлові будинки розпочнуть підключати до тепла із середи, 30 жовтня.
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"Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва - однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів", - зазначив мер.
Нагадаємо
У столиці з 14 жовтня розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери міста.