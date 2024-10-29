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Когда в Киеве начнут отапливать жилые дома - ответ мэра

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В столице завтра начнется отопительный сезон для домов, подключение будет длиться около недели.

В Киеве с 30 октября начнется отопительный сезон для жилых домов из-за прогнозируемого похолодания. Полное развертывание системы теплоснабжения продлится около 7 дней. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во вторник в Telegram, пишет УНН.

С 30 октября начинаем в Киеве отопительный сезон для жилого фонда. Такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание

- написал Кличко.

Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, по его словам, жилые дома начнут подключать к теплу со среды, 30 октября.

Магнитные бури и ощутимое похолодание: синоптик дала прогноз28 октября 2024, 10:59 • 11530 просмотров

"Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева - одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около 7 дней", - отметил мэр.

Напомним

В столице с 14 октября начался отопительный сезон для учреждений социальной сферы города. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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