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Коболєв про транзит: Нафтогаз взяв на себе всі ризики українського законодавства

Коболєв про транзит: Нафтогаз взяв на себе всі ризики українського законодавства

Київ • УНН

 • 12060 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Газпром не готовий брати на себе всі ризики українського неефективного законодавства, тому це зробив Нафтогаз. Про це під час брифінгу заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.

“Це є нестандартним елементом і для нас він не був неочікуваним... Команда Нафтогазу разом з урядом...погодила новим план анбандлінгу Нафтогазу, який дозволив отримати нам сертифікацію і з першого числа новий незалежний оператор буде повноцінно працювати...Але з точки зору законодавства та регуляторних актів, які регулюють ринок природного газу, ми ще не досягли відповідності європейському законодавству, про що непогано знає Газпром”, — зазначив він.

За словами Коболєва, Нафтогаз взяв всі ризики українського законодавства.

“Позиція Газпрому тут досить передбачувана, вони не були готові брати на себе ризики неефективного українського законодавства, тому ці ризики взяв на себе Нафтогаз, виступаючи фактично буфером між Газпромом і Україною. Для нас ці ризики є звичними, ми не в захваті від такого варіанту, але це той елемент компромісу, який я називаю якраз компромісом. Тому для нас дуже важливо як для країни завершити реформу ринку природного газу, і вилікувати всі ці проблеми, які досить залишаються на цьому ринку”, — додав він.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК “Нафтогаз України” підписати з російським ПАТ “Газпром” угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.

Як повідомлялось раніше, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.

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