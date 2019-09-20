Коболєв озвучив тарифи на довготривалий транзит російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. "Нафтогаз" розрахував тарифи, за якими "Газпром" міг би бронювати транзит російського газу до країн ЄС українською газотранспортною системою (ГТС). Ці цифри навів голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв у Брюсселі, на наступний день після третього раунду газових переговорів Україна-ЄС-Росія, передає УНН із посиланням на DW.
"Обидва сценарії були розраховані на 15 років бронювання потужностей", - уточнив Коболєв.
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Якщо "Газпром" бронюватиме 60 мільярдів кубометрів на рік, то протягом 2020-2024 років у "Нафтогазі" очікують тариф на рівні 3,21 долара США за прокачку тисячі кубометрів газу 100 кілометрами української ГТС. Якщо ж "Газпром" бронюватиме 90 мільярдів кубометрів, то тариф розраховують на рівні 2,56 долара. Для порівняння, "Нафтогаз" очікує, що тариф, за яким здійснюється транзит російського газу до ЄС, у 2019 році складе 2,61 долар.
"Чим більші обсяги та чим на довше "Газпром" бронюватиме, тим нижчим буде тариф", - пояснив такі розрахунки Коболєв. "Поки ми не отримали відповіді з російського боку, яке їхнє бачення навантаження української системи, тривалості контракту", - стверджує керівник "Нафтогазу".
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Видання відзначає, що нині тарифи на транспортування газу українською ГТС встановлює регулятор, тобто Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Водночас оператором української ГТС поки залишається "Нафтогаз".
Нагадаємо, раніше в НАК "Нафтогаз України" заявили, що під час чергового раунду тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та Європейської Комісії про умови використання транзитних потужностей української ГТС після завершення чинного контракту представники ПАТ "Газпром" вперше припустили можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року.