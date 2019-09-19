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Газпром впервые допустил возможность работать по правилам ЕС — Нафтогаз

Газпром впервые допустил возможность работать по правилам ЕС — Нафтогаз

Киев  •  УНН

 • 12162 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Во время очередного раунда трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и Европейской Комиссии об условиях использования транзитных мощностей украинской ГТС после завершения действующего контракта представители ПАО "Газпром" впервые предположили возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.

"Мы отмечаем заинтересованность российской стороны в проведении конструктивных переговоров и новый уровень готовности к принятию современных условий транспортировки газа украинской ГТС. В частности, "Газпром" впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках переговоров украинская сторона представила будущего отдельного оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", который передал российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку.

Со своей стороны "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС.

"Стороны провели анализ открытых вопросов, по которым в настоящее время нет единой позиции, и согласились продолжить переговоры в октябре", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним, ранее сегодня в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры между Россией, ЕС и Украиной о транзите газа.

Как сообщал УНН, министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации между Украиной, Еврокомиссией и Россией конструктивными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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