Трехсторонние переговоры России, ЕС и Украины по газу завершились - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Трехсторонние переговоры между Россией, ЕС и Украиной относительно транзита газа завершились, продолжительность составила около 40 минут. Об этом пишет ТАСС, передаёт УНН.
Сообщается, что консультации должны были начаться в 14:30 по брюссельскому времени (15:30 по Киеву), но задержались на час. По словам источника агентства, сначала стороны провели встречу в узком составе в течение часа.
Основной темой консультаций должно было стать продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.
По информации агентства, министр энергетики России Александр Новак назвал переговоры конструктивными.
Напомним, ранее сегодня в Брюсселе состоялись переговоры Украины и ЕС перед газовой встречей с РФ.
Как сообщал УНН, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель ранее заявил, что Украина готова обсуждать с РФ различные сроки продления транзита газа после 2019 года.