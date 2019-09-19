В Брюсселе стартовали переговоры Украины и ЕС перед газовой встречей с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Брюсселе стартовали переговоры Украины и ЕС перед трехсторонней газовой встречей с участием представителей украинской, российской сторон и Еврокомиссии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу представительства Украины при ЕС.
"Встреча Украина-ЕС в Европейской комиссии перед трехсторонними переговорами по газу Украина-ЕС-Россия, которая начнется в 14:30 по брюссельскому времеми. Важно, что мы имеем общую позицию с европейскими партнерами - европейские правила и стандарты должны быть полностью соблюдены", - сообщили в украинском миссии.
Напомним, Украина, Россия и ЕС собираются 19 сентября на газовые переговоры в Брюсселе.
Перед встречей вице-президент Еврокомиссии Шевчович проводит двусторонние переговоры с делегацией Украины, которую возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и делегацией России, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак. Главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" также присутствуют на встрече.