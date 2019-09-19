Україна, Росія та ЄС зберуться сьогодні на газові переговори у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Віцепрезидент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шевчович у четвер, 19 вересня, головує під час 3-го раунду політичних тристоронніх газових перемовин з Росією та Україною. Про це УНН повідомили у пресслужбі представництва ЄС у Києві.
"Сьогодні, 19 вересня, у Брюсселі відбувається третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року", - вказали у представництві.
Перед зустріччю віцепрезидент Єврокомісії Шевчович проводить двосторонні переговори з делегацією України, яку очолює міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, і делегацією Росії, яку очолює міністр енергетики Олександр Новак. Голови правління НАК “Нафтогаз України” і ПАТ “Газпром” також присутні на зустрічі.
“Я переконаний, що прогрес надішле чіткий позитивний сигнал ринку та споживачам напередодні зимового сезону”, - сказав Шевчович.
"Перемовини зосереджуватимуться навколо таких сфер: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належна тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи", - додали у диппредставництві ЄС.
Попередні політичні тристоронні переговори відбулися 17 липня 2018 року та 21 січня 2019 року. Сьогоднішня зустріч розпочинається о 14:30. Після неї, о 17:00, відбудеться підхід до преси Шевчовича.
Нагадаємо, стала відома позиція України на переговорах щодо газу.