Стала відома позиція Кабміну на завтрашніх переговорах по газу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Позиція уряду України на тристоронніх переговорах по газу з Єврокомісією і Росією складається в тому, що Україна пропонує підписати договори відповідних європейських норм. Про це на брифінгу за підсумками засідання Уряду розповів міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Позиція Уряду складається в тому, що ми виходимо відповідно до європейських норм і пропонуємо підписати договори відповідних європейських норм. У нас є позиція, яку було озвучено паном Шефчовичем. Ми підтримуємо, як там було названо, певні обсяги щодо транспортування певні строки. Ми повністю підтримуємо цю позицію. Ви мабуть чули „60-10“ і „60+30“ і 10 років, тому будемо підтримувати в переговорах цю позицію”, — сказав міністр.
Нагадаємо, раніше в Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією і Україною щодо газу — 19 вересня. А в “Газпромі” заявили, що саме поставки газу, а не транзит, — головне питання переговорів з Україною.