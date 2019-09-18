Стала відома позиція Кабміну на завтрашніх переговорах по газу

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Позиція уряду України на тристоронніх переговорах по газу з Єврокомісією і Росією складається в тому, що Україна пропонує підписати договори відповідних європейських норм. Про це на брифінгу за підсумками засідання Уряду розповів міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

“Позиція Уряду складається в тому, що ми виходимо відповідно до європейських норм і пропонуємо підписати договори відповідних європейських норм. У нас є позиція, яку було озвучено паном Шефчовичем. Ми підтримуємо, як там було названо, певні обсяги щодо транспортування певні строки. Ми повністю підтримуємо цю позицію. Ви мабуть чули „60-10“ і „60+30“ і 10 років, тому будемо підтримувати в переговорах цю позицію”, — сказав міністр.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією і Україною щодо газу — 19 вересня. А в “Газпромі” заявили, що саме поставки газу, а не транзит, — головне питання переговорів з Україною.

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