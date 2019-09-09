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У "Газпромі" заявили, що саме поставки газу, а не транзит, головне питання переговорів з Україною

У "Газпромі" заявили, що саме поставки газу, а не транзит, головне питання переговорів з Україною

Київ • УНН

 • 14015 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Поставки газу Україні по прямому контракту “є головним питанням двосторонніх переговорів країн”, при цьому ціна для українського ринку може бути нижче на 25%. Про це повідомив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним голова правління “Газпрому” Олексій Міллер, пише УНН з посиланням на пресслужбу Кремля.

“Питання транзитного договору є надзвичайно важливим, але все-таки першочергове питання — чи буде Україна купувати російський газ за прямим контрактом... Звичайно ж, це також і розуміння того, який рівень цін буде в українського кінцевого споживача, тому що в разі укладення прямого договору на поставку газу з „Газпромом“ ціна газу для кінцевого споживача в Україні може бути на 25 відсотків нижче поточного рівня, — сказав він. — Але, без сумніву, головним питанням, підкреслюю, є поставка газу для українського ринку. Це питання двосторонніх переговорів між Росією і Україною”.

Нагадуємо, тристороння зустріч між Україною, Росією і ЄС щодо газу відбудеться 19 вересня в Брюсселі. Таку інформацію офіційно підтвердив УНН представник Єврокомісії.

“Дійсно, ми можемо підтвердити, що тристороння зустріч (Росія, Україна, ЄС) щодо майбутнього контракту на транзит газу запланована на 19 вересня і буде проводитися віцепрезидентом Комісії Марошем Шефчовичем тут, в Брюсселі”, — сказав співрозмовник.

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