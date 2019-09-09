У Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією та Україною щодо газу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Тристороння зустріч між Україною, Росією і ЄС щодо газу відбудеться 19 вересня в Брюсселі. Таку інформацію офіційно підтвердив УНН представник Єврокомісії.
"Дійсно, ми можемо підтвердити, що тристороння зустріч (Росія, Україна, ЄС) щодо майбутнього контракту на транзит газу запланована на 19 вересня і буде проводитися віцепрезидентом Комісії Марошем Шефчовичем тут, в Брюсселі", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, напередодні віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович провів телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем. За словами Шефчовича, йшлося про анбандлінг "Нафтогазу" і тристоронні газові переговори.
Після цього голова міненерго РФ Новак заявив, що представники міністерства енергетики РФ наступного тижня обговорять з Україною і Єврокомісією дату і місце проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.