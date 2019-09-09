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У Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією та Україною щодо газу

У Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією та Україною щодо газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Тристороння зустріч між Україною, Росією і ЄС щодо газу відбудеться 19 вересня в Брюсселі. Таку інформацію офіційно підтвердив УНН представник Єврокомісії.

"Дійсно, ми можемо підтвердити, що тристороння зустріч (Росія, Україна, ЄС) щодо майбутнього контракту на транзит газу запланована на 19 вересня і буде проводитися віцепрезидентом Комісії Марошем Шефчовичем тут, в Брюсселі", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, напередодні віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович провів телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем. За словами Шефчовича, йшлося про анбандлінг "Нафтогазу" і тристоронні газові переговори.

Після цього голова міненерго РФ Новак заявив, що представники міністерства енергетики РФ наступного тижня обговорять з Україною і Єврокомісією дату і місце проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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