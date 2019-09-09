В Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и ЕС по газу состоится 19 сентября в Брюсселе. Такую информацию официально подтвердил УНН представитель Еврокомиссии.
"Действительно, мы можем подтвердить, что трехсторонняя встреча (Россия, Украина, ЕС) по будущему контракту на транзит газа запланирована на 19 сентября и будет проводиться вице-президентом Комиссии Марошем Шефчовичем здесь, в Брюсселе", - сказал собеседник.
Напомним, накануне вице-президент Еврокомиссии Шефчович провел телефонный разговор с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем. По словам Шефчовича, речь шла об анбандлинге "Нафтогаза" и трехсторонних газовых переговорах.
После этого глава минэнерго РФ Новак заявил, что представители министерства энергетики РФ на следующей неделе обсудят с Украиной и Еврокомиссией дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.