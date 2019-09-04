РФ планує найближчим часом обговорити з Україною і ЄС дату переговорів щодо газу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Представники міністерства енергетики РФ наступного тижня обговорять з Україною і Єврокомісією дату і місце проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу. Про це повідомив голова міненерго РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми найближчим часом з нашими колегами обговоримо дату проведення такої зустрічі. Ми підтверджуємо готовність провести тристоронні консультації. Після повернення з відрядження з Владивостока ми з нашими колегами зв'яжемося і зістикуємо час", - сказав Новак.
Він також нагадав про раніше досягнуту домовленість провести зустріч у вересні.
"Ми попередньо до цього домовлялися про те, що така зустріч буде в вересні. Зараз повинні конкретно домовитися щодо дати, щоб вона задовольняла всі три сторони, і про місце зустрічі", - зазначив Новак.
Нагадаємо, напередодні віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович провів телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем. За словами Шефчовича, йшлося про анбандлінг "Нафтогазу" і тристоронні газові переговори.