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РФ планує найближчим часом обговорити з Україною і ЄС дату переговорів щодо газу

РФ планує найближчим часом обговорити з Україною і ЄС дату переговорів щодо газу

Київ • УНН

 • 12954 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Представники міністерства енергетики РФ наступного тижня обговорять з Україною і Єврокомісією дату і місце проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу. Про це повідомив голова міненерго РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми найближчим часом з нашими колегами обговоримо дату проведення такої зустрічі. Ми підтверджуємо готовність провести тристоронні консультації. Після повернення з відрядження з Владивостока ми з нашими колегами зв'яжемося і зістикуємо час", - сказав Новак.

Він також нагадав про раніше досягнуту домовленість провести зустріч у вересні.

"Ми попередньо до цього домовлялися про те, що така зустріч буде в вересні. Зараз повинні конкретно домовитися щодо дати, щоб вона задовольняла всі три сторони, і про місце зустрічі", - зазначив Новак.

Нагадаємо, напередодні віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович провів телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем. За словами Шефчовича, йшлося про анбандлінг "Нафтогазу" і тристоронні газові переговори.

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