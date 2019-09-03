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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111877 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122577 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114109 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120088 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125302 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150877 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150487 просмотра

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Анбандлинг "Нафтогаза" и газовые переговоры: о чем говорили Шефчович и Оржель

Анбандлинг "Нафтогаза" и газовые переговоры: о чем говорили Шефчович и Оржель

Киев  •  УНН

 • 15696 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Вице-президент Еврокомиссии Шефчович провел телефонный разговор с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем. Как сообщил Шефчович в Twitter, речь шла о анбандлинге "Нафтогаза" и трехсторонних газовых переговорах, передает УНН.

По словам Шефчовича, разговор был продуктивным.

"Состоялась продуктивная дискуссия с новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. Приятно иметь партнера с таким успешным опытом работы в сфере энергетики и перехода на новые энергетические стандарты, учитывая задачи, стоящие перед нами, включая анбандлинг и "Трехсторонние газовые переговоры", - написал вице-президент Еврокомиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина должна выходить на газовые переговоры с Россией в полной готовности - Оржель

Напомним, в начале августа дипломатический источник в Брюсселе сообщал агентству ТАСС, что трехсторонние министерские переговоры по газу запланированы на 16 сентября в Брюсселе.

Однако 27 августа министр энергетики РФ сообщил, что "точная дата переговоров по газу с ЕС и Украина не определена".

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