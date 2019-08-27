Міністр енергетики РФ повідомив, що "точна дата переговорів щодо газу з ЄС і Україною не визначена"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Остаточна дата проведення тристоронніх переговорів Росії, ЄС і України щодо газу ще не визначена, в даний час обговорюється декілька варіантів, повідомив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Розглядається декілька дат, остаточної дати ще немає”, — сказав він.
На початку серпня дипломатичне джерело в Брюсселі повідомляв агентству ТАСС, що тристоронні міністерські переговори по газу заплановані на 16 вересня в Брюсселі.
Варто нагадати, що російський “Газпром” та норвезький Equinor, що є двома найбільшими постачальниками природного газу в Європу, втратили свої частки ринку вперше за щонайменше чотири роки на тлі того, як за останні 10 місяців відбувається потроєння імпорту скрапленого природного газу (СПГ).
Як писав УНН, на минулому тижні у “Нафтогазі” відреагували на російські заяви про борг перед Газпромом.