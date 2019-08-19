У "Нафтогазі" відреагували на російські заяви про борг перед Газпромом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У НАК “Нафтогаз України” відреагували на повідомлення російських ЗМІ про борг української сторони перед Газпромом у розмірі 3,7 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАК “Нафтогаз України”.
“Російські рупори розповсюджують інформацію начебто борг України перед Росією складає 3,7 млрд доларів. Але лише ми вимагаємо від Росії 5,2 млрд доларів відшкодування за захоплені активи в Криму. А це більше ніж сукупний борг Грузії, Молдови та Вірменії перед РФ”, — вказано у повідомленні.
У “Нафтогазі” також додали, що: “арбітраж розглядає справи у кілька етапів. Перший — з’ясовує, чи питання у його компетенції. Другий етап — чи дійсно Росія має бути відповідачем і, нарешті, перейшли до заключного етапу — визначення суми компенсації. Просимо Трибунал зобов’язати Росію виплатити 5,2 млрд (доларів)”.
У компанії також пояснили, що РФ заплатить не тільки українській стороні.
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- Гаазький арбітраж підтримав ПриватБанк у позові проти Росії за втрачене через анексію Криму майно. Банк хоче отримати відшкодування в розмірі понад 1 млрд доларів.
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- Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з Росії на користь Ощадбанку 1,3 мільярда.
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“Також, Росія захопила активи багатьох невеликих компаній, які ймовірно вимагатимуть компенсації збитків”, — також додали у пресслужбі.
Як повідомляв УНН, “Нафтогаз” очікує рішення НКРЕКП для скасування штрафів отримувачам газу за ПСО