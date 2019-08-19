Нафтогаз очікує рішення НКРЕКП для скасування штрафів отримувачам газу за ПСО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. НАК "Нафтогаз України" очікує рішення НКРЕКП, яке дозволить не застосовувати фінансові санкції для споживачів, що отримують газ на пільгових умовах - за спеціальними зобов'язаннями (ПСО). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАК.
"НАК "Нафтогаз України" вітає опублікований на сайті НКРЕКП проект постанови "Про внесення змін до правил постачання природного газу", яка дозволяє не накладати штрафи на підприємства-виробники теплової енергії та ОСББ з власними котельнями, фактичне споживання газу якими відхиляється від замовлених обсягів", - вказали у компанії.
Після запровадження з березня цього року добового балансування, як зазначається, Нафтогаз вимушений накладати "штрафи" за такі відхилення.
"Нафтогаз закликає НКРЕКП прийняти зміни до Правил постачання природного газу у максимально стислий термін", - зазначили у НАК.
Додамо, спеціальні зобов’язання (ПСО) для НАК передбачають пільгові умови продажу газу для потреб населення газзбутам.
Нагадаємо, 1 березня газовий ринок в Україні перейшов на добове балансування.