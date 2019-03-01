Газовий ринок в Україні перейшов на добове балансування

"Сьогодні інформаційна платформа оператора ГТС розпочала роботу в штатному режимі, завдяки чому газовий ринок України повністю перейшов на добове балансування. Відтепер Україна повністю синхронізована з Європою у режимі роботи газового ринку", - повідомили у компанії у Facebook напередодні ввечері.

Станом на вчора, за даними компанії, в інформаційній платформі 257 постачальників газу подали 219 комерційних номінацій та 38 (з 40) – для населення.

При цьому більше 310 тисяч споживачів не має постачальника – з них близько 270 тисяч споживачів перебувають на мережах "Луганськгазу". До 17:00, як того вимагає Кодекс ГТС, оператор ГТС опрацював 100% поданих номінацій.

Як додали у НАК "Нафтогаз Україна", інформаційна платформа була створена спеціалістами "Укртрансгазу" в стислі терміни на базі SAP і є основою функціонування ринку газу в новому форматі. І зараз вона працює стабільно і в штатному режимі опрацьовує всі запити.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року НКРЕКП відтермінувала впровадження добового балансування на ринку природного газу до 1 березня 2019 року. Голова НКРЕКП Оксана Кривенко раніше повідомляла, що процедура добового балансування має сприяти зменшенню ціни на газ, зокрема, через наявність конкуренції.