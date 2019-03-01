Газовый рынок в Украине перешел на суточную балансировку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Газовый рынок Украины полностью перешел на суточную балансировку, синхронизировав с Европой режим работы газового рынка. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", передает УНН.
"Сегодня информационная платформа оператора ГТС начала работу в штатном режиме, благодаря чему газовый рынок Украины полностью перешел на суточную балансировку. Отныне Украина полностью синхронизирована с Европой в режиме работы газового рынка", - сообщили в компании в Facebook накануне вечером.
По состоянию на вчера, по данным компании, в информационной платформе 257 поставщиков газа подали 219 коммерческих номинаций и 38 (40) - для населения.
При этом более 310 тысяч потребителей не имеет поставщика - из них около 270 тысяч потребителей находятся на сетях "Луганскгаза". До 17:00, как того требует Кодекс ГТС, оператор ГТС обработал 100% представленных номинаций.
Как добавили в НАК "Нафтогаз Украины", информационная платформа была создана специалистами "Укртрансгаза" в сжатые сроки на базе SAP и является основой функционирования рынка газа в новом формате. И сейчас она работает стабильно и в штатном режиме обрабатывает все запросы.
Напомним, в конце ноября прошлого года НКРЭКУ отложила внедрение суточной балансировки на рынке природного газа до 1 марта 2019 года. Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко ранее сообщала, что процедура суточной балансировки должна способствовать уменьшению цены на газ, в частности, из-за наличия конкуренции.